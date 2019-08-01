2019/08/01 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس استنكر الوقف الشيعي، اليوم الخميس، حفل افتتاح بطولة غرب اسيا المقامة في كربلاء الشهر الحالي، مهيبا بالجهات الدينية وأصحاب المواكب الوقوف أما “الهجمة اللاأخلاقية”.وقال بيان للوقف تلقت “خطوة برس” نسخة منه “تلقينا ببالغ الأسف نبأ الانتهاك الصارخ لقدسية كربلاء المقدسة بما تضمنه احتفال افتتاح دورة رياضية في ملعب كربلاء”.وأضاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الوقف الشيعي: تلقينا ببالغ الأسف نبأ انتهاك قدسية كربلاء وكالة خطوة برس.

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