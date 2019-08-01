استشهاد فلسطيني بقصف صهيوني على قطاع غزة

2019/08/01 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

أطلقت دبابة تابعه لقوات الكيان الصهيوني النيران على مركز عسكري لحركة حماس في غزة، مما أدى إلى استشهاد فلسطيني.

وأعلن الكيان الصهيوني، اليوم

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