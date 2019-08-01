2019/08/01 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة الأولى منذ عام 2008، أعلن «الاحتياطي الفدرالي» الأميركي خفض معدّلات الفائدة بربع نقطة مئوية، مدفوعاً بقلقٍ في شأن الاقتصاد العالمي، والتوترات التجارية بين الصين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي الأميركي يخفض معدلات الفائدة.. أول إرهاصات الحرب التجارية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركزي الأميركي يخفض معدلات الفائدة.. أول إرهاصات الحرب التجارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).