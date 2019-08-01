هزة ارضية بقوة 3 درجات تضرب قضاء مندلي في ديالى

2019/08/01 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للهيئة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" مراصدنا سجلت حدوث هزة ارضية مساء امس الاربعاء في مندلي حيث تبعد (4 كم) شمال القضاء المذكور".واضاف ان" قوة الهزة قد بلغت 3,5 على مقياس رختر"، مشيرة الى انه" لم ترد انباء حول حصول اضرار".انتهى..م.م

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