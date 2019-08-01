طهران: البيت الابيض يخشى من مهارات ظريف التفاوضية

2019/08/01 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال عباس موسوي، في تغريدة كتبها عبر تويتر، تعليقا على قرار وزارة الخزانة الاميركية فرض الحظر على وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، إن ذروة تناقضات وحماقة قادة اميركا هي انهم كانوا يعتبرون ظريف بانه لا دور له في السياسة الايرانية لكنهم يبادرون في الوقت ذاته لفرض الحظر عليه بمنتهى الحماقة".واضاف، ان" الاميركيين يخشون بشدة من منطق ظريف ومهارته التفاوضية".من جهته، أكد ظريف أن هذه الخطوة لا تؤثر إطلاقا عليه ولا على عائلته، لعدم وجود ممتلكات أو مصالح له خارج إيران، وعبر عن شكره للمسؤولين الأمريكيين على اعتبارهم إياه "مثل هذا التهديد الكبير لأجندتهم".

انتهى..م.م

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