عضوة بالكونغرس: ترامب ونتنياهو يتهمان كل من ينتقد اسرائيل بمعاداة السامية

2019/08/01 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكدت عضوة الكونغرس الكسندريا اوكازيو كورتيز أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الامريكي دونالد ترامب يحاولان ايقاف الانتقادات لكيان الاحتلال الاسرائيلي باتهام كل من ينتقده بمعاداة السامية .ونقلت صحيفة ميدل ايست مونيتر البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن كورتيز قولها إن ” اليمين المتطرف في الولايات المتحدة يريد تعزيز […]

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