2019/08/01 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس ، أن النسخة القادمة من بطولة كأس الملك ستقام بنظام جديد، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية على إحداث بعض التعديلات على المسابقة المذكورة.وقال الاتحاد الإسباني، عبر موقعه الرسمي، إن مباريات كأس ملك إسبانيا ستُلعب من مباراة واحدة، وليس من مباراتين كما كان سابقاً، على ملعب الفريق الأدنى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحاد الاسباني النسخة القادمة من بطولة كأس الملك ستقام بنظام جديد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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