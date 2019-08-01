2019/08/01 | 10:49

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افتتاح سعر الدولار ببورصة الكفاح بانخفاض طفيف واستقرار سعره في الصيرفات

سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الخميس، انخفاضاً

طفيفاً بسعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار

العراقي.

وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 119،950 الف دينار للمائة

دولار.

أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكان سعر البيع

119,500واما سعر الشراء فكان: 120,500

اما في المحافظات فكانت الاسعار كالتالي:

اربيل 120,050البصرة120,150

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