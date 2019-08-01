2019/08/01 | 10:49

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نائب عن الفتح : رفع الحصانة لايعني الغاء العضوية من البرلمان

الخميس

01

أب

2019 :

10:33 am

26

اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الخميس، ان رفع الحصانة عن

النواب لايعني ادانتهم او الغاء عضويتهم داخل البرلمان، لافتاً الى ان

رفع الحصانة جاء من اجل تصفية بعض الامور مع القضاء.

وقال البلداوي في تصريح صحفي ان “الحصانة التي يتمتع بها النائب تغلق

الباب امام القضاء، وبالتالي فأن المحكمة الاتحادية رفعت الحصانة عن

بعض النواب لانهاء بعض الاجراءات القانونية ومن ثم اعادة الحصانة لهم

في حال لم يثبت شيء بحقهم”.

واضاف ان “رفع الحصانة عن النواب لايعني الغاء عضويتهم من البرلمان،

وانما سيبقون نوابا لحين اثبات التهم او ارتكابهم جرائم مخلة

بالشرف”.

واوضح البلداوي، أن “رفع الحصانة يجب ان يمر من خلال البرلمان الذي

بدوره يجب ان يصوت على رفعها قبل ذهاب النائب الى المحكمة، حيث ان

قيام المحكمة الاتحادية برفع الحصانة يجب ان يعقبه موافقة او رفض من

قبل البرلمان”.

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