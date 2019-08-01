المالكي يستنكر اقامة حفل موسيقي في ملعب محافظة كربلاء خلال افتتاح بطولة غرب اسيا

2019/08/01 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي ما حصل مساء امس الاول في ملعب محافظة كربلاء خلال افتتاح بطولة غرب اسيا، والتي رافقها حفل موسيقي راقص وعده تجاوزا على حرمة المدينة وهتكاً لقدسية مدينة الامام الحسين عليه السلام .وطالب المالكي في بيان ” الحكومة بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المقصرين ومن يقف خلف هذا […]

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