وزير الدفاع يبحث مع السفير الروسي سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجال العسكري

2019/08/01 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الدفاع نجاح الشمري مع السفير الروسي في بغداد ماكسيم ماكسيموف سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجال العسكري “.وذكر بيان لوزارة الدفاع ان الشمري استقبل السفير الروسي في بغداد والوفد المرافق له وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات العراقية الروسية، حيث اشاد الوزير بالعلاقات التي تربط شعبينا في كافة المجالات ولاسيما العسكرية […]

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