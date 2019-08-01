“الفيسبوك” يذكّر المنتقدين لحفل بطولة غرب اسيا: القدسية بحفظ المال ومنع السرقات (صور)

2019/08/01 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء: يس عراق في الوقت الذي تعالت فيه أصوات المعترضون على الحفل الموسيقي لافتتاح بطولة غرب اسيا في محافظة كربلاء والذي اعتبروه انتهاكا لقدسية المحافظة، تفاعل العراقيون عبر منصة الفيسبوك بانتقاد المعترضين على الحفل وتذكريهم باحداث ارتكبتها أحزاب المعترضين والمسؤولين من فساد وسرقات ودمار.واطلع “يس عراق” على عدد من تعليقات الصحافيين العراقيين والناشطين، حيث […]

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