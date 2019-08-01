2019/08/01 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جبّار الامتحان- (1)

في سلسلة(2):قصائد من تحت الوسادة،سلسلة جداريات شعرية، سلسلة قصائد لكنها مقالات مفكرة00

بقلم- رحيم الشاهر- عضو اتحاد ادباء ادباء(3) العراق

انا اكتب، اذن انا كلكامش( مقولة الشاهر) (4)

من فضل ربي مااقولُ واكتبُ** وبفضل ربي غالبٌ لاأغلبُ( بيت الشاهر)

دخلتُ الشعر عالما به، وخرجتُ منه جاهلا به( مقولة الشاهر)

قصيدتي حمالة الشعر القديم، ورافعة الشعر الجديد( مقولة الشاهر)

الكتابة كرامتي من الله تعالى ، فكيف لااحلق بها ؟ ( مقولة الشاهر)

انا من غنيس، بيد أنهم لايفقهون( مقولة الشاهر)

الامتحان معركةٌ سلاحها الأساطيل ، والطائرات المعرفية، والسفن التفكرية ( مقولة الشاهر)

إمّا 00 كريمٌ ، او مهانْ فاحسم ْخيارَ الامتحانْ!

هي لحظةٌ دهريةٌ

ليستْ تُعدُّ من الزمانْ!

ان كنتَ فارسَ شأوه

فاظهرْ طرازكَ في الرهانْ!

فالأمرُ قررَ لحظةً:

إما شجاعٌ ، او جبانْ!

والأمرُ ليس بنزهةٍ

أمرٌ به فُزعَ الجنانْ!

فاهجمْ بساعدِ فارسٍ

واتركْ خضوعَك للهوانْ

هي قاعةٌ كونيةٌ

في صمتها ابتُلِعَ المكانْ!

فيها مشانقُ حرفِنا

فيها مسافاتُ العَنانْ!

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(1) مناسبة القصيدة الاجواء المقلقة والهواجس التي تخيم على مشاعر الطلبة اثناء الامتحانات (2) السلسلة منهجيتي للوصول الى الكتابة الذهبية (3) تكرار لفظة الادباء، معيار يبحث عن العقلاء (4) للشاهر لائحة اقوال، وآراء ،وحكم، ومصطلحات ، وعناوين ، ومقالات، ونبوءات، وقصص قصيرة ، ومنشورات مدوية ، ينفرد بها عن غيره

فيها حكيمٌ يصطلي فيها بليغٌ قد أبانْ!

فانظرْ وراءكَ من ترى؟

أقسى المنايا ، لوتُهانْ!

وانظرْ يمينَكَ من ترى ؟

أعجوبةً للترجمانْ!

** **

إما كريمٌ ، أو مهانْ

فاحذرْ بدأبكَ أن تُدانْ!

فإذا فشلْتَ فصدمةٌ

ومن التصادمِ مااستكانْ!

سيموتُ جندُكَ كلهمْ

ويموتُ سعدُكَ والأمانْ!

الامتحانُ عقيدةٌ:

إما جحيمٌ ، أو جِنانْ!

فلترتجفْ في يومِه

(فالمرتجفْ) ، ليس الجبانْ!

آمالُ حلمكَ مالها

إلا حسامُكَ في الرِّهانْ!

كنْ فارسا في سيفهِ

قلمٌ تحلى بالبيانْ!

بالعلمِ قامتْ أمةٌ

بالجهلِ قد عمّ الهوانْ!

6/7/ 2019م

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