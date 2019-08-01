المالكي: ما حدث في افتتاح بطولة غرب آسيا هتكاً لقدسية المدينة ويجب التحقيق

2019/08/01 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية، الخميس، ما حدث في افتتاح بطولة غرب آسيا تجاوزا على حرمة المدينة وهتكا لقدسيتها، مطالباً بفتح تحقيق.وقال المالكي، في بيان تلقى النعيم نيوز نسخة منه: “نستنكر وندين بشدة ما حصل مساء أمس، في ملعب محافظة كربلاء المقدسة خلال افتتاح بطولة غرب آسيا، والتي رافقها حفل موسيقي راقص يعدّ …

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