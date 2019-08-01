2019/08/01 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاتجاه برس

يشارك العراق، اليوم الخميس، في محادثات أستانة التي تعتبر احدى مسارات الحوار المهمة لأطراف النزاع السوري- السوري، والتي يمكن ان تفضي للتوصل إلى نهاية العنف الدائر في هذا البلد، والخروج بنتائج إيجابية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقي احمد الصحاف في بيان حصلت عليه "الاتجاه برس"، نرحب بأي جهود لحل الأزمة السورية، وندعم بقوة إنهاءها بالسبل السلمية، ونعرب عن استعدادنا للتنسيق مع دول العالم في سبيل إنهاءِ معاناة الشعب السوري الذي دخل عامه التاسع.

واوضح الصحاف انه "ولخصوصية سوريا بصفتها دولة عربية شقيقة، فقد دعونا منذ اندلاع الأزمة للجوء إلى خيارات الحل السلمي الذي يجنبها الدخول في أتون صراعات يكون الخاسر الوحيد فيها هو الشعب السوري، وما نزال نسعى إلى توفيرِ المناخ المناسب لبلورة موقف مشترك، وتوجه واضح نحو حل هذه الأزمة بالسبل السياسية، والابتعاد عن الحل العسكري.

واضاف ان "العراق لم، ولن يدخر أي جهد بالمشاركة في كل ما من شأنه إنهاء الأزمات في المنطقة، ولدينا تاريخ حافل سواء على مستوى المبادرة، أم المُشاركة، ويشارك العراق لأول مرة في هذه المحادثات بصفة مراقب مع ممثلين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة، والأردن، ولبنان.

مشاركةُ العراقِ في المحادثات هي استجابة لدعوة وجهت إلينا من الدول الضامنة لمسارِ أستانة روسيا وتركيا وإيران، والتي أعلنت في البيانِ الختامي لأستانة 12 اتفاقَها على دعوة العراق ولبنان بصفة مراقبين.

وكانت الدول الضامنة لمباحثات استانا قد وجهت دعوة رسمية الى العراق ولبنان الشهر الماضي، للمشاركة بصفة "مراقب" في المباحثات.

KKK

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. العراق يشارك في محادثات استانا لاول مرة) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. العراق يشارك في محادثات استانا لاول مرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).