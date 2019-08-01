الاحتلال يعتقل 22 فلسطينيا معظمهم من قرية واحدة في الضفة الغربية

2019/08/01 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الخميس، حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة في منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر فلسطينية، بأنّ قوات العدو اعتقلت 22 مواطنًا فلسطينيا، معظمهم من قرية دير نظام غرب رام الله.وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت 19 شابا من منازلهم في قرية دير نظام غرب رام الله.واندلعت مواجهات بين […]

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