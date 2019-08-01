الزوراء يخطف حارس غريمه التقليدي

2019/08/01 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاقد نادي الزوراء مع حارس مرمى القوة الجوية السابق فهد طالب لتمثيل النوارس في الموسم المقبل.وقال فهد طالب في تصريح نقله مراسل لوكالة صدى اني”سعيد بتجربة جديدة ومهمة مع فريق كبير بحجم الزوراء وسأبذل قصارى جهدي من أجل أن أكون إضافة نوعية للفريق وأساهم مع زملائي لقيادة الفريق لتحقيق البطولات”.وأضاف, أنه “أخلص طيلة

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