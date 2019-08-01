2019/08/01 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس صادقت الحكومة الإيرانية اليوم على تغيير العملة الإيرانية من الريال إلى التومان، ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه البلاد من مشاكل اقتصادية في ظل العقوبات الأمريكية أدت إلى تراجع عملتها.كذلك قررت الحكومة الإيرانية حذف أربعة أصفار من عملتها الوطنية، التي تراجعت بنحو 200% أمام الدولار في السوق السوداء (الموازية) منذ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تعدل عملتها وتحذف 4 أصفار منها وكالة خطوة برس.

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