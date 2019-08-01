امانة مجلس الوزراء توجه بقبول كفالة منتسبي الداخلية والدفاع للتقديم على السلف والقروض ( وثيقة )

2019/08/01 | 10:57

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بغداد اليوم - بغداد

وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء، بقبول كفالة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع، للتقديم على السلف والقروض.

وبحسب الوثيقة الصادرة، من الأمانة، فأنه "تم توجيه مصرف الرشيد بقبول كفالة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع، للتقديم على السلف والقروض وفق ما جاء بالضوابط ".

بغداد اليوم - متابعة

شن النائب الكويتي شعيب المويزري، الخميس، 01 آب، 2019، هجوماً على حكومة بلاده بسبب يتعلق برئيس النظام العراقي السابق صدام حسين.

ووجه المويزري سؤالاً إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي جابر المبارك اتهم فيه الحكومة بتعمد عدم توثيق و

بغداد اليوم _ متابعة

علقت حركة عصائب اهل الحق، الخميس 1 اب 2019، على مجريات حفل افتتاح بطولة غرب اسيا الكروية الذي اجري في 30 تموز 2019.

وقال المتحدث باسم الحركة، نعيم العبودي، في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، إن "افتتاح بطولة غرب

بغداد اليوم - متابعة

قال مسؤول اسرائيلي ، الخميس 1 اب 2019، ان تل ابيب تخطط لتنفيذ هجمات على اهداف اسماها بالايرانية في العراق في مشهد يكرر سيناريو ضرباتها في سوريا.

ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» التابعة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامي

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