2019/08/01 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل الفيلم الروسي “تي–34″، للمخرج أليكسي سيدوروف، على جائزتين في مهرجان “أسبوع جاكي شان السينمائي الدولي لأفلام الأكشن” Jackie Chan International Action Film Week .أفاد بذلك الناطق باسم شركة “مارس–ميديا” الروسية المنتجة للفيلم.إقرأ المزيدالشباب والشجاعة والحب..دور السينما تعرض فيلم “تي-34” الروسي وأضاف أن الفيلم حصل على جائزتي لجنة التحكيم، وأفضل مونتاج في مهرجان أفلام الأكشن، الذي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيلم تي–34 الروسي يفوز بجائزتين في مهرجان سينمائي صيني وكالة صدى الاعلام للانباء.

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