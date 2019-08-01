2019/08/01 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية وحدة الجميلي ، الخميس، أن ظاهرة الاتجار بالبشر اصبحت ظاهرة رائجة خلال السنوات السابقة، مبينة أن شريحة النساء والأطفال الأكثر فئات عرضة للاتجار بالبشر بعد عام ٢٠٠٣.وقالت الجميلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ظاهرة الاتجار بالبشر اصبحت ظاهرة رائجة لعدة أسباب أهمها غياب القانون وانتشار الفقر والبطالة، فضلا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجميلي تبين اسباب انتشار “الاتجار بالبشر” وتفصح عن أكثر ضحاياها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجميلي تبين اسباب انتشار “الاتجار بالبشر” وتفصح عن أكثر ضحاياها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).