هجوم على شركة

2019/08/01 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه شركة "آي بي إم" الأميركية اتهامات باستهداف الموظفين الأكبر سنا في عمليات التسريح، الهادفة إلى "تلميع صورتها" و"عصرنة" القوى العاملة لديها.

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