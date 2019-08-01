المركزي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة ويبقي الباب مفتوحا أمام مزيد من التخفيضات

2019/08/01 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ عام 2008 مشيرا إلى بواعث قلق بشأن الاقتصاد العالمي وتضخم ضعيف في الولايات المتحدة.

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