2019/08/01 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلنت امانة بغداد اليوم الخميس عن اطلاق حملة لازالة التجاوزات الجسيمة شرقي بغداد.وأكد بيان الامانة وتلقت “خطوة برس” نسخة منه “قيام ملاكاتها في بلدية الغدير بحملة ازالت خلالها العديد من التجاوزات المتمثلة بمشيدات بنائية ومحلات وأكشاك وغيرها من التجاوزات ضمن المحلة 734 خلف ملعب الحبيبية الأولمبي وبإسناد القوات الامنية وبعد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمانة: حملة لإزالة “تجاوزات جسيمة” شرق بغداد وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمانة: حملة لإزالة “تجاوزات جسيمة” شرق بغداد) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمانة: حملة لإزالة “تجاوزات جسيمة” شرق بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).