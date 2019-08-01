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الرافدين : التقديم على سلفة الـــ 25 مليون لــ موظفي الدولة .. تكون عن طريق فروعنا حصرا


الرافدين : التقديم على سلفة الـــ 25 مليون لــ موظفي الدولة .. تكون عن طريق فروعنا حصرا
2019/08/01 | 11:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ...

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