2019/08/01 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو المريخ وكأنه كوكب غبار ميت وجاف وممل، لكن العلماء يقولون خلاف ذلك، ويحاولون إثبات أنه كان رطبا ودافئا في مرحلة ما قبل مليارات السنين، بما يكفي لتظهر وتتطور الحياة على سطحه.وتزايدت الجهود العلمية لإثبات هذه النظرية في السنوات الأخيرة، وعقب “موت” مسبار “أبورتيونيتي” بسبب العاصفة الترابية الشديدة التي اجتاحت المريخ، أخذ مسبار كريوسيتي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسبار كريوسيتي يرسل صورا تعزز نظرية وجود حياة على الكوكب الأحمر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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