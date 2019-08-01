تشكيل لجنة نيابية لمتابعة إيرادات المنافذ الحدودية

2019/08/01 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية سعد الخزعلي، الخميس، عن تشكيل لجنة لمتابعة إيرادات المنافذ الحدودية التي لم تدخل ضمن الموازنات الاتحادية للأعوام السابقة.وقال الخزعلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن ” لجنة الاستثمار والاقتصاد في مجلس النواب اخذت على عاتقها تشكيل لجنة فرعية لمتابعة إيرادات المنافذ الحدودية للأعوام السابقة”.وأضاف أن “مليارات الدنانير لم […]

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