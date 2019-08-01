مقتل فلسطيني وإصابة 3 جنود صهاينة بينهم ضابط جنوب قطاع غزة

2019/08/01 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قتل شاب فلسطيني، وأصيب ثلاثة جنود صهاينة، الخميس، برصاص قناصة المقاومة شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.ونقلت وكالة “فلسطين اليوم” عن مصادر خاصة قولها: إن جنود الاحتلال وقعوا في كمين محكم شرق مدينة خان يونس من قبل المقاومين الفلسطينيين لدى محاولتهم تخطي السياج الفاصل، الأمر الذي أدى لإصابة ثلاثة […]

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