الوقف الشيعي يصدر بيانا مهما بشأن حفل افتتاح بطولة غرب أسيا

2019/08/01 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

عدّ ديوان الوقف الشيعي، ان حفل افتتاح بطولة غرب اسيا في ملعب كربلاء، انتهك قدسية المحافظة.

وذكر الديوان في بيان تلقت "العهد نيوز"،

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