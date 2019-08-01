2019/08/01 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اكد القيادي في تحالف الفتح نسيم عبد الله، ان المؤسسة المالية العراقية مجبرة بالتعامل مع العقوبات الأمريكية التي شملت الأمين العام لكتبية بابليون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي في الفتح لـ "العهد نيوز": البنوك العراقية جمدت أرصدة الكلداني والقدو والعاكوب وأبومازن) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي في الفتح لـ "العهد نيوز": البنوك العراقية جمدت أرصدة الكلداني والقدو والعاكوب وأبومازن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).