2019/08/01 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودية عن ولادة صغيرين جديدين من النمور العربية ضمن برنامج تربية وإكثار النمور المهددة بالانقراض الذي تشارك فيه.وقالت الهيئة في بيان لها “إن صغيري النمر العربي (ذكر وأنثى) ولدا في الـ 22 من أبريل الفائت، واجتازا المرحلة الحرجة في الـ 12 أسبوع الأولى من حياتهما، […]

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