2019/08/01 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس استنكر الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي، اليوم الخميس ما حصل في حفل افتتاح بطولة غرب اسيا.وذكر بيان لمكتبه تلقت “خطوة برس” نسخة منه “نستنكر وندين بشدة ما حصل في ملعب محافظة كربلاء المقدسة خلال افتتاح بطولة غرب اسيا، والتي رافقها حفل موسيقي راقص يعدّ تجاوزا على حرمة المدينة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالكي يستنكر “ما حصل في ملعب كربلاء” وكالة خطوة برس.

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