الكشف عن سبب مرض ستيفن هوكينغ وطريقة مكافحته

2019/08/01 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكتشف علماء جامعة ستانفورد الأمريكية الجين الأساسي المساهم في تشكيل المواد المدمرة للخلايا العصبية مسببة مرض التصلب الجانبي الضموري، الذي كان يعاني منه عالم الفيزياء ستيفن هوكينغ.ويفيد موقع “EurekAlert” بأنه وفقا لنتائج الدراسة، فإن جين “RPS25” يشفر جزءا من البروتينات التي تساعد على تراكم المركبات السامة.وعندما تمكن الباحثون من […]

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