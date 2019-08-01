2019/08/01 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوات الشرطة الاتحادية على مضافات وخنادق لداعش وعبوات ناسفة وقنابر هاون في محيط كركوك”.وقال بيان للشرطة الاتحادية , ” إن قطعات الفرقة 5 شرطة اتحادية في كركوك عثرت على مضافة في وادي زغيتون من مخلفات داعش “.واحتوت المضافة 3 عبوات ناسفة وقنابر هاون عيار ١٢٠ملم ولغم مضاد للدروع تم إتلافها بتفجير مسيطر …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على مضافات وخنادق لداعش في محيط كركوك النعيم نيوز.

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