2019/08/01 | 11:09

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الخميس 1 أغسطس 2019 | 11:03 صباحاً | عدد القراءات : 8

الحوثيون يعلنون استهداف عرض عسكري في عدن بطائرة مسيرة وصاروخ بالستي

متابعة/...أكدت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، اليوم الخميس، استهداف عرض عسكري في معسكر الجلاء بعدن بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي.

وأكد شاهد عيان لوكالة "رويترز" أن "انفجارا وقع خلف الجناح المخصص للعرض في معسكر الجلاء بمديرية البريقة في محافظة عدن".

وأفادت وكالة "فرانس برس" في وقت سابق، اليوم، بأن هجوما انتحاريا نفذ في عدن وتسبب بمقتل 3 من الشرطة وإصابة العشرات.

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