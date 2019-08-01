“بالفديو”.. وزير الاتصالات يتعرض لموقف محرج خلال ظهوره بمؤتمر صحفي

2019/08/01 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اظهر شريط فديو انطفاء التيار الكهربائي خلال المؤتمر الصحفي لوزير الاتصالات، نعيم الربيعي، حيث استمر انطفاء التيار لمدة طويلة.وحصل “يس عراق” على، شريط مسجل يظهر اللحظات التي انطفأت فيها الكهرباء خلال المؤتمر الصحفي لوزير الاتصالات.

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