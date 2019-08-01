الحكومة الفنزويلية والمعارضة تستأنفان محادثاتهما

2019/08/01 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استأنف مندوبو الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو محادثاتهما الأربعاء في بربادوس، لمحاولة حلّ الأزمة السياسيّة في فنزويلا، بحسب ما ذكر الجانبان.وكتب النائب المعارض ستالين غونزاليس على تويتر “أطلقنا جولةً جديدة من الاجتماعات في إطار آليّة أوسلو”، في إشارةٍ إلى المحادثات التي تجري بوساطة النروج.من جهتها، أكّدت نائبة الرئيس الفنزويلي […]

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