اعتقال ثلاثة من ابرز ممولي “داعش” في تلال حمرين ومحيطها

2019/08/01 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت اللجنة الامنية في مجلس ديالى، الخميس، عن اعتقال ثلاثة من ابرز ممولي تنظيم “ داعش” الإجرامي في تلال حمرين ومحيطها شمال شرق المحافظة.وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” مفارز الاستخبارات في ديالى نجحت من الاطاحة بثلاثة من ابرز ممولي داعش بالمواد والتجهيزات في تلال حمرين ومحيطها(70كم شمال شرق […]

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