2019/08/01 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي،اليوم الخميس, طقس الأيام الأربعة المقبلة.وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة /بدر نيوز/ نسخة منه ان “طقس يوم غد الجمعة سيكون مشمساً حاراً في الوسط، ومشمساً في الشمال ومشمساً شديد الحرارة في الجنوب”، مشيراً الى ان “العاصمة بغداد ستسجل 48 مْ وفي محافظتي البصرة وميسان 49 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية : طقس يوم غد الجمعة سيكون مشمساً حاراً) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء الجوية : طقس يوم غد الجمعة سيكون مشمساً حاراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).