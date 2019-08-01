تعرف على فوائد الشمام

2019/08/01 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تفيد خبيرة التغذية لودميلا بابيتش، بأن تناول البطيخ الأصفر له تأثيرات صحية إيجابية، فهو يحسن حالة الكلى وله مفعول مدر ما يخفف الوذمة (الورم الناتج عن تراكم السوائل في الجسم).وتشير الخبيرة، إلى أن البطيخ يغذي الخلايا بالرطوبة اللازمة والعناصر المعدنية المفيدة، إضافة إلى أنه مدر خفيف للبول، ما يساعد على […]

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