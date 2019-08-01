“بالصور”.. هاشتاك “حنان الفتلاوي لا تمثلني” يتصدر تويتر وعراقيات يغردن: نرفض الطائفيات

2019/08/01 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق بعد إعلان تتنصيبها مستشارة لشؤون المرأة، تفاعل العراقيون عبر موقع تويتر تحت وسم “حنان الفتلاوي لا تمثلني” في إشارة الى رفض تمثيل الفتلاوي للمرأة العراقية.واطلع “يس عراق” على عدد، من التغريدات، حيث ان بعضهن وصفن الفتلاوي بالطائفية الفاسدة، في إشارة الى خطاب الفتلاوي المتشدد وذكر بعضهن خطابها السابق عندما قالت قبل […]

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