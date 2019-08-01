مجلس الامن يناقش عمليات الاطلاق الصاروخية الكورية الشمالية

2019/08/01 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يناقش مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة، اليوم الخميس، عمليات الاطلاق الصاروخية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية.وقالت كوريا الجنوبية إن جارتها الشمالية أطلقت، الأربعاء، صاروخين بالستيين بعد أيام فقط من إطلاق صاروخين آخرين قصيري المدى للاحتجاج على تدريبات عسكرية مشتركة مقررة بين سيول وواشنطن.وقال مصدر دبلوماسي إن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا طلبت […]

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