2019/08/01 | 11:20

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الحالة الجوية المتوقعة للأيام الـ 4 المقبلة

الخميس

01

أب

2019 :

11:17 am

14

توقعت هيأة الانواء الجوية اجواء حارة في عموم العراق مطلع آب الجاري

فيما اشارت الى ان بعض المناطق ستسجل درجات حرارة تصل الى 50 مئوية

يوم غد الجمعة.وقالت الهيأة ان درجات الحرارة العظمى ستشهد ارتفاعاً اليوم عن ما

كانت عليه امس حيث ستسجل في بغداد والنجف والناصرية وكربلاء وصلاح

الدين والانبار 48 مئوية و 47 مئوية في بابل والديوانية والمثنى

وديالى و 46 مئوية في الموصل وكركوك وواسط ، وفي دهوك واربيل

والسليمانية 44 مئوية و 49 مئوية في البصرة وميسان.وبينت ان درجات الحرارة ستبقى على حالها الجمعة في المنطقتين الوسطى

والشمالية فيما ستشهد عدة مدن في المنطقة الجنوبية تسجيل درجات حرارة

تصل الى 50 مئوية.واشارت الى ان درجات الحرارة ستعاود الانخفاض قليلاً بعموم المناطق

السبت وتستقر الاحد والاثنين بحيث يكون الجو مشمساً حاراً في جميع

المناطق.

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