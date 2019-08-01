العراق يعلن مشاركته في محادَثات أستانا بشان اطراف النزاع “السوري – السوري”

2019/08/01 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG – اعلنت وزارة الخارجية اليوم الخميس، مشاركة العراق بمحادثات أستانا الخاصة باطراف النزاع السوريّ- السوريّ.وذكر بيان للوزارة تلقته /SNG/، انه” يشاركُ العراقُ اليومَ الخميس في مُحادَثات أستانا التي تعتبرُ احدى مساراتِ الحوار المهمة لأطرافِ النزاع السوريّ- السوريّ، والتي يمكنُ اَن تفضيَّ للتوصُّل إلى نهايةِ العنف الدائرِ في هذا البلد، والخروجِ بنتائج إيجابيَّة”.واضاف، ...

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