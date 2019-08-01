العمل تكشف عن انجاز جديد حققته

2019/08/01 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن انجاز جديد حققته دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تمثل بانجاز معاملات تقاعدية جديدة لعمال مضمونين بلغوا السن القانونية للتقاعد.

وقال مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال علي الحلو في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "قسم صرف الرواتب التقاعدية في الدائرة منح خلال المدة من {21-25} تموز الماضي 37 قيدا لمعاملات تقاعدية جديدة لعمال بلغوا السن القانونية للتقاعد فضلا عن منح 35 هوية تقاعدية للعمال المضمونين خلال المدة الزمنية ذاتها".



واضاف ان "الدائرة تحرص على متابعة وانجاز معاملات المراجعين سواء اكانوا ارباب عمل او عمال بانسيابية كبيرة بعيدا عن الحلقات الروتينية مشيرا الى ان من بين الانجازات التي حققها قسم صرف الرواتب التقاعدية خلال المدة من {21-25} تموز2019 تحديث المعلومات الخاصة باستمارة المتغيرات بواقع 752 استمارة شملت {نقل راتب من بريد الى اخر او من محافظة الى اخرى ، او وصاية ، او تغيير درجة العجز، او رمز الشرط للطلاب ،او تعديل راتب ، او قطع راتب ، او الحذف والاطلاق} كما وتمت الاجابة عن 94 استفسارا".



و تابع ان "قسم صرف الرواتب التقاعدية يتولى ايضا احالة العمال المضمونين الذين لديهم عجز جزئي ولم يكملوا السن القانونية للتقاعد الى اللجان الطبية الابتدائية والاستئنافية لتحديد نسبة العجز ليتم اصدار القرار باحالتهم الى التقاعد من عدمه لافتا الى ان الدائرة تعمل وفق الاستدلال القانوني الذي تضمنه القانون رقم 39 لسنة 1971 المعدل".انتهى

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