2019/08/01 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برعاية مؤسسة ملتقى العلم والدين في ذي قار افتتحت العديد من الدورات السنوية الصيفية للطلبة.حيث شملت جميع المراحل التعليمية, وتضمنت العديد من البرامج المفيدة.لمتابعة التقرير كامل عبر اليوتيوب:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مؤسسة ملتقى العلم والدين تقيم العديد من الدورات السنوية الصيفية النعيم نيوز.

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