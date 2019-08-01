بسبب مستخدم.. واتس آب تلغي هذه الخاصية

2019/08/01 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..قررت “واتس آب” إلغاء إحدى الخواص المحببة للمستخدمين، نهائيا وذلك بعد أن نجح أحد المستخدمين في الوصول لخدعة للتحايل على محاولات سابقة لتجاوز الحظر الذي تحاول الشركة منذ فترة فرضه على هذه الخاصية.واستطاع مستخدمو تطبيق “واتس آب” الشهير حتى الآن تخزين الصور الشخصية للأصدقاء عن طريق الضغط على صورة المستخدم ثم تخزينها على […]

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