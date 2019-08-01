حكيم شاكر يرد على انباء تعثر صفقة عماد محسن

2019/08/01 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رد مدرب نادي الزوراء، حكيم شاكر، على انباء تعثر صفقة انضمام مهاجم القوة الجوية السابق، عماد محسن الى صفوف الزوراء.وقال شاكر في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “ليلة امس انتشرت انباء حول رغبة اللاعب عماد محسن بالعودة الى صفوف القوة الجوية بعد انتقاله رسمياً الى الزوراء”.واوضح أن “عنماد محسن ابصم على العقد وتم […]

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