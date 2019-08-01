“بالوثيقة”.. احتساب العطل الرسمية لاصحاب الاجور اليومية

2019/08/01 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قررت الامانة العامة لمجلس الوزراء، احتساب خدمة الاجر اليومي ومن ضمنها العطل الرسمية والجمعة والسبت.

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