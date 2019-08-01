العشرات من الاجراء اليوميين في شركة المشاريع النفطية بالبصرة يتظاهرون مطالبين بتحويلهم الى عقود

2019/08/01 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات من الإجراء اليومين في شركة المشاريع النفطية بالبصرة مطالبين بتحويلهم الى عقود حكومية .وطالبوا خلال تظاهرة امام مقر الشركة اليوم الخميس الجهات ذات العلاقة بشمولهم بالتحويل من الأجر اليومية على العقود الحكومية ضمن كادر الشركة التي يعملون معها منذ سنوات بصفة اجراء يوميين.

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